أكثر من نصف البالغين ملقحون بالكامل في أوربا والمتحورة دلتا تهدد التعافي الاقتصادي

2021/07/23 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقبرة لضحايا كوفيد-19 في جاكارتا في 22 تموز/يوليو 2021 © ا ف ب باي اسمويو باريس (أ ف ب) – أصبح أكثر من نصف البالغين في الاتحاد الأوروبي أي مئتي مليون شخص، ملقحين بالكامل ضد كوفيد-19، إلا أن التفشي السريع للنسخة المتحوّرة دلتا يهدد بعرقلة العودة إلى الحياة الطبيعية في القارة.وأعلنت المفوضية […]

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