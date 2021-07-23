أعيادنا.. أفراح مؤجلة

2021/07/23 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروين حميد مجيد للعيد في كل الأزمنة طعم الفرح والسعادة والأمل، للعيد نكهة لايستطعمها الا من يعيش تفاصيله الحقيقية بكل ذراتها حتى الصغيرة منها، العيد استحضار كل متطلبات صورة تزهو بروح انسان يلملم قواه ويتجه بها إلى ذاك اليوم المميز.الاّ في بلدي، فالعيد أصبح ومنذ مايقترب من العقدين، فرصة يغتنمها من يتلذذ بطعم الحزن […]

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