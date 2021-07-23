2021/07/23 | 00:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد العراق والولايات المتحدة الاميركية، الخميس، التزامهما بالعمل على محاربة "عصابات داعش"، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة واشنطن حضره مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن "اللٓجنةُ العسكريةُ الفنيةُ العراقيةُ ونظيرتُها الأمريكيةُ عقدت، اليومٓ الخميسٓ في العاصمةِ الأمريكيةِ واشنطن، اجتماعٓها الثانيٓ وذلك في إطارِ المحادثاتِ الفنيةِ العسكريةِ الثنائيةِ، ومتابعةِ ما تمّٓ مناقشتُهُ في الجلسةِ الأولى لهذهِ اللٓجنةِ على ضوءِ نتائجِ الحوارِ الاستراتيجيِّ العراقي - الأمريكي بمرحلتِه الثالثةِ والذي تٓمّٓ عقدُه في العاصمةِ العراقيةِ بغدادٓ في الخامسِ من حٓزيران ٢٠٢١".

وأضاف البيان أن "الطرفينِ وجدا التزامٓهُما بالعملِ على محاربةِ عصاباتِ داعشٓ الإرهابيةِ، كما ناقٓشا مستقبلٓ العٓلاقةِ الأمنيةِ الاستراتيجيةِ بينٓ البلدين".

ولفت البيان الى أن "الاجتماعٓ حضره من الجانبِ العراقي مستشارُ الأمنِ القوميِّ قاسمُ الأعرجي ونائبُ قائدِ العملياتِ المشتركةِ الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، كما حضرٓهُ من الجانبِ الأمريكي وزيرُ الدفاعِ الأمريكي لويد اوستن، ونائبُ وكيلِ وزيرِ الدفاعِ السيدة مارا كارلن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد وواشنطن تؤكدان التزامهما بالعملِ على محاربة 'عصابات داعش') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد وواشنطن تؤكدان التزامهما بالعملِ على محاربة 'عصابات داعش') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).