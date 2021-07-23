سهى جرار..رحيل مفجع، في زمن - الشر العادي- - جواد بولس

2021/07/23 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس سهى جرار، رحيل مفجع، في زمن " الشر العادي"كان لا بد للأسيرة خالدة جرار أن تحكّ ذراع الشرّ مرّة أخرى، لا كي تمتحنه، بعد خمسين عامًا من القهر والوجع، بل لتؤكد لنفسها أنها ما زالت قادرة على السفر في دروب الملح؛ ولكي تثبت، للعالم أيضًا، أن التاريخ قد يكتبه الغاصبون والأقوياء لكنّ مداده كان وسيكون دومًا من دماء ضحاياهم، وصفحاته ستبقى هي أرواحهم المعذبة الخالدة.



لقد سمعت خالدة بنبأ وفاة ابن ......





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