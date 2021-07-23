ساكن القبر 3 - هيثم بن محمد شطورو

2021/07/23 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو هل هناك وطن آخر يصلح للكتابة؟ للفكر الحر؟ للمباغتة و خـلخلة السكون و هز الأصنام و تحطيمها؟ كل ما أراه أمامي يبعث على الإحباط و لكني أتـقدم للغـد المفتوح على مصراعيه..



بالرغم من الجحود الذي أراه أمامي، بالرغم من كل هذا الفقر الذي يحيط بالقلم الحر إلا أني أتـقدم.



ما فائدة العالم دون فكر و دون روح؟ سيكون مجرد غبار و ضجيج و حركات عشوائية يكون تتبع خط سير الحلزون أفضل من تتبع سيره...ـ فعلا.



مازال ا ......





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