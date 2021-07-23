بغداد وواشنطن يجددان التزامهما بالعمل على محاربة داعش

2021/07/23 | 00:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اعلنت قيادةُ العملياتِ المشتركة، اليوم الخميس، عن تجديد العراق والولايات المتحدة العمل على محاربة عصابات داعش الارهابية.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ان "اللجنة العسكرية الفنية العراقية ونظيرتها الأمريكية عقدتا، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعها الثاني وذلك في إطار المحادثات الفنية العسكرية الثنائية، ومتابعة ما تم مناقشته في الجلسة الأولى لهذه اللجنة على ضوء نتائج الحوار الاستراتيجي العراقي - الأمريكي بمرحلته الثالثة والذي تم عقده في العاصمة بغداد في الخامس من حزيران ٢٠٢١".

واضافت ان "الطرفين جددا التزامهما بالعمل على محاربة عصابات داعش الارهابية"، مشيرة الى انه "تمت مناقشة مستقبل العلاقة الأمنية الاستراتيجية بين البلدين".

وتابعت القيادة ان "الاجتماع حضره من الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، كما حضره من الجانب الأمريكي وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن، ونائب وكيل وزير الدفاع مارا كارلن".

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