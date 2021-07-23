2021/07/23 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، نتائج مباحثات اللجنة العسكرية الفنية العراقية ونظيرتها الأمريكية.

وذكرت قيادة العمليات، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة العسكرية الفنية العراقية ونظيرتها الأمريكية عقدت، أمس الخميس، في العاصمةِ الأمريكيةِ واشنطن، اجتماعها الثاني وذلك في إطارِ المحادثات الفنية العسكرية الثنائية".

وأضافت القيادة، أن "الاجتماع جاء لمتابعة ما تمّٓ مناقشته في الجلسة الأولى لهذهِ اللجنةِ على ضوءِ نتائجِ الحوارِ الاستراتيجيِّ العراقي - الأمريكي بمرحلتِه الثالثةِ والذي تٓمّ عقدُه في العاصمةِ العراقيةِ بغداد في الخامس من حٓزيران 2021".

وتابعت: "إذ جدّٓد الطرفان التزامهما بالعملِ على محاربة عصاباتِ داعشٓ الإرهابية، كما ناقشا مستقبل العٓلاقة الأمنية الاستراتيجية بين البلدين".

وأشارت قيادة العمليات، إلى أن "الاجتماع حضره من الجانبِ العراقي مستشار الأمن القوميِّ قاسم الأعرجي ونائب قائد العمليات المشتركةِ الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، كما حضره من الجانبِ الأمريكي وزير الدفاعِ الأمريكي لويد اوستن، ونائب وكيل وزير الدفاع مارا كارلن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج مباحثات اللجنة العسكرية الفنية العراقية ونظيرتها الأمريكية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج مباحثات اللجنة العسكرية الفنية العراقية ونظيرتها الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).