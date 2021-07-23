أرامكو السعودية تؤكد تسرب بيانات خاصة بالشركة

2021/07/23 | 00:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/أقرت شركة أرامكو السعودية بتسرب بيانات خاصة بالشركة عبر أحد متعاقديها، لكنها قالت أنه "لا تأثير" لذلك على عملياتها.وقالت الشركة في بيان "علمت أرامكو مؤخرا بتسريب غير مباشر لحجم محدود من بياناتها التي يحتفظ بها متعاقدون خارجيون".وأضافت "نؤكد أن تسريب البيانات لم ينتج عن اختراق لأنظمتنا وليس له تأثير على عملياتنا، وستستمر الشركة في الحفاظ على أمنها السيبراني القوي".وعام 2016 أفادت وسائل إعلام سعودية أن هجمات الكترونية استهدفت العديد من مؤسسات الدولة، فضلا عن منشآت حيوية أخرى "./انتهى2

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