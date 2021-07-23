اللجنة العسكرية الفنية العراقية الامريكية تعقد اجتماعها الثاني في واشنطن

2021/07/23 | 00:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عٓقدتِ اللٓجنةُ العسكريةُ الفنيةُ العراقيةُ ونظيرتُها الأمريكيةُ ، الخميسٓ ، في العاصمةِ الأمريكيةِ واشنطن ، اجتماعٓها الثانيٓ وذلك في إطارِ المحادثاتِ الفنيةِ العسكريةِ الثنائيةِ، ومتابعةِ ما تمّٓت مناقشتُهُ في الجلسةِ الأولى لهذهِ اللٓجنةِ على ضوءِ نتائجِ الحوارِ الاستراتيجيِّ العراقي - الأمريكي بمرحلتِه الثالثةِ والذي تٓمّٓ عقدُه في بغدادٓ في الخامسِ من حٓزيران ٢٠٢١ .وجدّٓد الطرفانِ بحسب بيان لقيادة العملياتِ المشتركة ، التزامٓهُما بالعملِ على محاربةِ عصاباتِ داعشٓ الإرهابيةِ ، كما ناقٓشا مستقبلٓ العٓلاقةِ الأمنيةِ الاستراتيجيةِ بينٓ البلدين.وحضرٓ الاجتماعٓ من الجانبِ العراقي مستشارُ الأمنِ القوميِّ قاسم الاعرجي ونائبُ قائدِ العملياتِ المشتركةِ الفريق الاول الركن عبد الأمير الشمري، كما حضرٓهُ من الجانبِ الأمريكي وزيرُ الدفاعِ لويد اوستن، ونائبُ وكيلِ وزيرِ الدفاعِ مارا كارلن./انتهى8

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