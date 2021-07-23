الخارجية الأميركية: مفاوضات النووي في فيينا لا يمكن أن تكون غير محددة

2021/07/23 | 00:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن الجولة السابعة من محادثات فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي "لم تحدد بعد".

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