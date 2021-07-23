الصحة تؤكد توفير مادة الاوكسجين في جميع المستشفيات

2021/07/23 | 01:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكدت وزارة الصحة توفير مادة الاوكسجين في جميع المستشفيات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان "مادة الاوكسجين متوفرة في جميع المؤسسات الصحية وبانسيابية عالية"، نافياً "وجود نقص في مادة الاوكسجين في المؤسسات الصحية الخاصة بكورونا".

واضاف البدر ان "المؤسسات الصحية مستمرة بعملها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين"، مشدداً على "ضرورة التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتلقي اللقاحات".

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