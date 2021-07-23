الصحة تصدر توضيحاً حول نقص الأوكسجين بالمؤسسات الخاصة بعلاج كورونا في العراق - عاجل

2021/07/23 | 01:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، توضيحا حول نقص توفير مادة الاوكسجين في جميع المستشفيات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، بحسب الإعلام الرسمي، ان "مادة الاوكسجين متوفرة في جميع المؤسسات الصحية وبانسيابية عالية"، نافياً "وجود نقص في مادة الاوكسجين في المؤسسات الصحية الخاصة بكورونا".

واضاف البدر ان "المؤسسات الصحية مستمرة بعملها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين"، مشدداً على "ضرورة التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتلقي اللقاحات".

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