قاض بريطاني يأمر قياديا يمينيا متطرفا بدفع تعويض بقيمة 100 ألف جنيه لفتى سوري

2021/07/23 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – دانت محكمة بريطانية الخميس تومي روبنسون، أحد قادة اليمين المتطرف في بريطانيا، بالتشهير بفتى سوري وامرته بدفع تعويض بقيمة 100 ألف جنيه استرليني للفتى.وتعرض الفتى جمال حجازي للاعتداء في ملعب مدرسة الموندبيري في هادرسفيلد في شمال بريطانيا عام 2018.وذكر روبنسون، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي-لينون، في مقطعي فيديو نشرهما […]

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