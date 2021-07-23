2021/07/23 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات تحبط محاولة تهريب ادوية منتهية الصلاحية وفاة طفل اثر حريق في مخيم للنازحين بالسليمانية بغداد – الزمان اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا التهم خيام النازحين في مخيم اشتي في محافظة السليمانية .وقال بيان تلقته (الزمان) ان (فرق الاطفاء في المحافظة استنفرت الياتها لاخماد الحريق الذي اندلع ، بمخيم آشتي للنازحين […]

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