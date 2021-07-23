2021/07/23 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبىء : الطقس يتأثر بموجة حارة بدءا من الاثنين بغداد – الزمان توقع متنبىء جوي تأثر الطقس بموجة حارة بدءا من يوم الاثنين المقبل .وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك انه (بدءا من اليوم وحتى يوم الاحد المقبل ,تستمر سيادة الرياح الشمالية الغربية الجافة في مدن البلاد كافة مع استقرار […]

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