متنبىء : الطقس يتأثر بموجة حارة بدءا من الاثنين



متنبىء : الطقس يتأثر بموجة حارة بدءا من الاثنين
2021/07/23 | 01:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-       متنبىء : الطقس يتأثر بموجة حارة بدءا من الاثنين بغداد – الزمان توقع متنبىء جوي تأثر الطقس بموجة حارة بدءا من يوم الاثنين المقبل .

وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك انه (بدءا من اليوم وحتى يوم الاحد المقبل ,تستمر سيادة الرياح الشمالية الغربية الجافة في مدن البلاد كافة مع استقرار […]

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