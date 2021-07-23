مُتناثرٌ موصولٌ - يحيى علوان

2021/07/23 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يحيى_علوان كُنّا " ثالوثاً " منذ ما يزيدُ على نصف قرنٍ .



ومُذ رحلَ " ثالث الأثافي "- صادق البلادي- مُستعجلاً ، قبل أربع سنوات ، غدونا " ديو"! نحرص على إدامة ما تبقى لنا من عيشٍ ، نسقي زهورَ الوصل والودّ...صاحبي يُتابعني في كلِّ نصٍّ أنشره ، وإنْ سكَتُ ، يلاحقني ..



وأنا مُمتنٌّ له في ذلك .



أقولُ له ، أحياناً ، أنني منشغلٌ بشحن " بطارية الكتابة " قراءةً ، حتى لا تَترهّل مفردتي ..



فيردُّ عليَّ ......





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