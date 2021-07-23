الاعتقال السياسي يفضح الأحزاب السياسية - أحمد بيان

2021/07/23 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_بيان "المناولة" السياسية: عندما ينوب "الحقوقي" عن السياسي...الأحزاب السياسية المغربية مفضوحة، سواء الرجعية أو الإصلاحية.



وكلما ارتفعت حرارة الصراع الطبقي كلما تعرت حقيقة هذه الأحزاب.



والأمر لا يتعلق بعجزها أو ضعفها، بل بتواطئها وانخراط جلها في اللعبة السياسية من موقع المزكي لمخططات النظام الطبقية التدميرية.فركون الأحزاب السياسية الإصلاحية الى الصمت واللجوء الى لغة التنديد في أحسن الأحوال عب ......





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