الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد.. جولة تبحث التعاون الأمني طويل الأمد

2021/07/23 | 04:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن الجولة الأولى من الحوار الإستراتيجي مع العراق بحثت العلاقات الأمنية الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق والتعاون الأمني طويل الأمد بين البلدين ومجالات التعاون خارج نطاق مكافحة الإرهاب.

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