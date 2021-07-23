العراق.. القبض على شخص ابتز فتاة وهددها بنشر صورها الخاصة

2021/07/23 | 05:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت السلطات العراقية، الخميس، القبض على مجموعة متهمين قام أحدهم بابتزاز فتاة وهددها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرت خلية الإعلام الأمني.

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