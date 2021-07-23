انفجار مرفأ بيروت: الحقيقة التي يُسرّبها

2021/07/23 | 06:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمّة حقيقة ثقيلة لا تتحملها غالبية الطبقة السياسية في لبنان، تقف وراء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي.

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