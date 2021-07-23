"هيومن رايتس ووتش" تنتقد "القوة المفرطة" ضد احتجاجات المياه بإيران

2021/07/23 | 06:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن السلطات في إيران استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين في محافظة خوزستان، والذين خرجو احتجاجا على انقطاع المياه عن مناطقهم.

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