التفجيرات ثقافة اسلامية أصيلة وغير مجلوبة - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/07/23 | 06:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي يستقل مسلمو العراق عن سواهم من التجمعات السكانية - مثلما تستقل هذه التجمعات - بمجموعة ممارسات موروثة لا يحيدون عنها ، تتحكم بعلاقاتهم الداخلية وبالآخر الذي يشاركهم سكن الوطن : اكثر مما تتحكم بسلوكياتهم مفاهيم حديثة كالوطنية وحقوق الانسان والدستور ومؤسسات الدولة ...ويفتخر العراقيون بعراقيتهم انطلاقاً من هذه الظواهر الموروثة التي يفوق عمرها عمر الدولة ، وهم يتمسكون بها ، اكثر مما يتمسكون ......





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