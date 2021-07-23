2021/07/23 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المحلل السابق في مخابرات القوات الجوية الأميركية دانيال هيل أن "ذنبه" في المشاركة بضربات قاتلة لطائرات بدون طيار في أفغانستان هو ما دفعه إلى تسريب أسرار حكومية حول برنامج الطائرات بدون طيار إلى الإعلام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عنصر سابق بسلاح الجو الأميركي يكشف سبب تسريبه معلومات عسكرية سرية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عنصر سابق بسلاح الجو الأميركي يكشف سبب تسريبه معلومات عسكرية سرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).