المصري عبد الخالق البنا إلى ربع نهائي التجذيف الفردي في أولمبياد طوكيو

2021/07/23 | 07:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن المصري، عبد الخالق البنا، من التأهل إلى ربع نهائي مسابقة التجذيف الفردي للرجال، في أولمبياد طوكيو 2020، الذي تنطلق فعالياته رسميا، الجمعة، بعد عام من التأجيل جراء تفشي جائحة كورونا.

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