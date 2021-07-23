2021/07/23 | 08:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين برئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاهل الأردني يلتقي بيلوسي: روح جديدة من التعاون والتنسيق بين العديد من أصدقائي في المنطقة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاهل الأردني يلتقي بيلوسي: روح جديدة من التعاون والتنسيق بين العديد من أصدقائي في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).