2021/07/23 | 08:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلنت تايلاند اليوم الجمعة عن تسجيل عدد قياسي جديد للإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 14575، في ثالث يوم على التوالي، مما يرفع إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي الوباء إلى 467707.

كما سجلت تايلاند الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا 114 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3811 حالة وفاة حتى الآن.

هذا وقد شهدت تايلاند احتجاجات في الأيام الأخيرة، طالب خلالها المتظاهرون باستقالة حكومة برايوت تشان أوتشا، وخفض ميزانية الملكية والجيش أثناء الجائحة، ودعوا إلى استيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا لمواجهة الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات، كما اتهموا الحكومة بسوء الإدارة في مكافحة تفشي الوباء.

المصدر: رويترز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تايلاند تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تايلاند تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).