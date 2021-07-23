2021/07/23 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز ألمانيا، عَدُوّ الشعب الفلسطينينَشَرْتُ يوم 11 تموز/يوليو 2021) مقالاً بعنوان "ألمانيا 1931-2021، ما الذي تغير" مع عنوان فَرْعي: "ألمانيا من النازية إلى الصهيونية"، ووصلتني على البريد الخاص بعض التّعليقات، اعتبرْتُ بعضها "غير لائق"، ولكني فَضّلْتُ التّريُّث، لكي لا تكون الإجابة في شكل ردّفعل، بل في شكل عودة إلى موضوع الدّعم الألماني القوي للحركة الصهيونية، ثم للكيان الصهيوني، ما يدفعني للت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا- عِداء استعماري تاريخي، من بيسمارك إلى ميركل - الطاهر المعز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا- عِداء استعماري تاريخي، من بيسمارك إلى ميركل - الطاهر المعز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).