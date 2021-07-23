الرأسمالية سلاح الدمار الشامل - الفضل شلق

2021/07/23 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق مأساة الرأسمالية بالنسبة للإنسانية هي أنها في اللحظة التي تبلغ أقصى توسعها وتسيطر على الكرة الأرضية وسكانها، تصبح خطرا عليهما، وعلى نفسها بالطبع.



الخطر متعدد الأوجه.



وهو ينبع من عوامل داخلية أو تناقضات داخلية في الرأسمالية ذاتها.الخطر الأول هو انفصال المال عن الاقتصاد الحقيقي.



فينتج المال نفسه عبر تبادل الأسهم في البورصات، أي الاستثمار في المال ينتج المال.



صاحب المال لا يحتاج أن ينتج ش ......





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