كان لديه 5 دقائق فقط.. شاهد مراهق يهبط بطائرة اضطراريا على جسر في أمريكا

2021/07/23 | 08:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطر طيار مراهق إلى القيام بهبوط اضطراري على جسر بنيوجيرسي بعد أن تعرضت الطائرة لخلل في المحرك.

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