2021/07/23 | 08:51 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصص مؤلمة من أفغانستان.. الموت جوعا أو العيش بكلية واحدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/23 | 08:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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