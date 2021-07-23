أمير سعودي يرد على تسريبات

2021/07/23 | 09:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على تغريدة للإعلامية ديانا مقلد والتي لفتت فيها إلى تسريبات "بيغاسوس" وأن المملكة العربية السعودية والإمارات استخدمت هذه التقنية للتجسس على رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري على حد تعبيرها.

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