مادورو يطرح مبادرة للحوار مع المعارضة

2021/07/23 | 09:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، أنه "مستعدّ للذهاب إلى المكسيك لإجراء مفاوضات مع المعارضة.

وأكد مادور في تصريح على التلفزيون الوطني: "نحن مستعدون للذهاب إلى المكسيك، مستعدّون للجلوس مع جدول أعمال واقعي وهادف وفنزويلي أصيل لمعالجة المواضيع التي يجب معالجتها للتوصل إلى اتفاقات جزئية على السلام والسيادة ومن أجل رفع العقوبات الإجرامية المفروضة على فنزويلا".

ولم يتمّ تحديد بعد موعد لهذه المفاوضات التي سيكون أحد مواضيعها الرئيسية مشاركة المعارضة أم عدمها في الانتخابات الفنزويلية المحلية والإقليمية المقررة في 21 تشرين الثاني المقبل وقد تكون هذه الانتخابات فرصة لبدء الخروج من الأزمة، بحسب عدد من المراقبين.

وسبق أن أبدى الرئيس الفنزويلي في مناسبات أخرى استعداده للتحاور مع المعارضة التي يتزعمها، خوان غوايدو، ولا تعترف بمادورو رئيسا، معتبرة أن إعادة انتخابه عام 2018 اتّسمت بعمليات تزوير.

وقاطعت المعارضة الانتخابات التي فاز فيها مادورو عام 2018 ولم يعترف بها المجتمع الدولي، وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على فنزويلا في محاولة لإزاحة مادورو من السلطة، ويتّهم هذا الأخير الولايات المتحدة بشكل منتظم بمحاولة زعزعة استقرار بلده.

المصدر: روسيا اليوم

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