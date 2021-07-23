رونالدو يتغنى بصديقته جورجينا بصورة رومانسية

2021/07/23 | 09:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متابعيه عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، بصورة خلال قضائه عطلته الصيفية، قبل العودة إلى تدريبات فريقه يوفنتوس الإيطالي.ونشر رونالدو صورة مع صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، عبر صفحاته، معلقا عليها، بعبارة: “ملكتي الجميلة” مع وضع إيموشن لقلب.وأعادت جورجينا نشر الصورة، معلقة عليها بعبارة: “الكون […]

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