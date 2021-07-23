صحة ميسان : الارتفاع بعدد الاصابات بكورونا كان متوقعا واعددنا خططا استباقية لمواجهته

2021/07/23 | 09:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / عقدت دائرة صحة ميسان اجتماعاً موسعاً لمناقشة الوضع الوبائي في المحافظة .وقال مدير عام الدائرة علي العلاق" ان الدائرة اعدت خططا استباقية في حال استمرار ارتفاع مؤشر الاصابات بفيروس "كورونا" والذي بات يشكل خطراً على الوضع الصحي في المحافظة".واضاف :" على مدى الأشهر الماضية كان معدل إصابات "كورونا" اليومي في ميسان مستقرا تقريبا ، وفي الاونة الاخيرة سجلت زيادة غير مسبوقة بالاصابات في المحافظة".وتابع :" ان الزيادة في الإصابات كانت متوقعة بسبب عدم التزام أغلب المواطنين بالشروط المعتمدة للوقاية من الإصابة وهي ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي".ودعا العلاق جميع المواطنين إلى الالتزام بالشروط الصحية الوقائية المعتمدة لمنع تفشي الفيروس ، بالاضافة الى الاسراع باخذ اللقاح"./انتهى

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