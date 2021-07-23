المكسيك تسجل أعلى حصيلة للإصابات الجديدة بكورونا منذ كانون الثاني

2021/07/23 | 09:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيلها 16244 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل أعلى حصيلة يومية منذ كانون الثاني، كما تم رصد 419 وفاة في ارتفاع مستمر لهذا المؤشر.وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 16244، مقابل 15198 في بيانات الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2.709 مليون حالة.كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 419 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 397 الأربعاء، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 237626 شخصا، بنسبة فتك حوالي 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في […]

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