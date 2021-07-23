كركوك: تسجيل أول حالة وفاة بـ’الفطر الأسود’

2021/07/23 | 09:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

سجلت محافظة كركوك، الجمعة، أول حالة وفاة بالفطر الأسود.

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وابلغ مصدر طبي مراسل "ناس"، (23 تموز 2021)، أن "امرأة مصابة بالفطر الاسود توفيت بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة في مستشفى الشفاء ١٤ جنوبي كركوك، وهو مخصص لحجر المصابين بفيروس كورونا".

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