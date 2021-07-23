2021/07/23 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يقام اليوم الجمعة، حفل افتتاح أولمبياد طوكيو الصيفي المؤجل من العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وتشهد النسخة الحالية مشاركة أكثر من 11 ألف رياضي من 205 دول لنحو أسبوعين.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكثر الدول العربية تتويجاً بالميداليات الذهبية في الأولمبياد المركز الخبري الوطني.

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