جداف عراقي يحرز المرتبة الأخيرة ضمن أولمبياد طوكيو

2021/07/23 | 09:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أخفق الجداف العراقي محمد الخفاجي في اول مشاركة للعراق في اولمبياد طوكيو، حيث احتل المركز السادس من بين ستة متسابقين في تصفيات المرحلة الأولى من مسابقة التجديف في اولمبياد طوكيو، حيث فشل في التأهل ضمن الثلاثة الأوائل للمرحلة المقبلة.

وسيخوض الخفاجي الجولة الثانية للتأهل لدور ربع نهائي الاولمبياد بفعالية التجديف في المنافسات غدا.

ويشرف المدرب الفرنسي فنسان تاسيري على تدريبات رياض منذ عام 2012 ونجح في قيادته إلى أولمبياد ريو 2016 الذي شارك فيه العراق بـ21 لاعباً في فعاليات الجودو والملاكمة والتجديف وكرة القدم.

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