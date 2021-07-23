مراكش/ رحلة في أروقة الگناوة - سعد محمد موسى

2021/07/23 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعد_محمد_موسى الجزء الثانی-;-حين عرجنا نحو (الحومة) التي يتواجد بها (محمد الگناوي) ويلقب بالسوداني أيضاً ذلك المنشد والعازف لموسقى الگناوة والمقامات الصوفية وساجر النار فی-;- الحمام الشعبي الذي توارثه عن أبيه في (زاوية الحضر)، أعترض سيرنا عربة خشبية متهالكة محملة بأواني الطاجين والفخاريات يجرها حمار كسول بينما الحوذي العجوز كان يغني جذلاً بأغنية أماريغية قديمة، أنعطفنا الى الزنقة الضيقة حتى عبور العرب ......





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