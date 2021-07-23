حوار السيسي مع مجند على بجولة على

2021/07/23 | 09:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحوار دار بين الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وأحد المجندين المرافقين له خلال جولة على دراجات هوائية "عجلة"، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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