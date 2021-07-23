2021/07/23 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكدت الإدارة الأميركية، أن جولة الحوار الاستراتيجي مع العراق هي الأخيرة وسيكون الملف العسكري جزءاً منها، لكنه يبقى وإلى حدّ كبير الجزء الأهم.وعقد في مبنى وزارة الدفاع الأميركية اجتماع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن: الملف العسكري سيكون الجزء الأهم ضمن جولة الحسم مع بغداد المركز الخبري الوطني.

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