إذا كان الفن حراماً فما الحلال إذاً ياسادة 

2021/07/23 | 09:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطالعنا بعض الصحف وشبكات التواصل الاجتماعي بين حين وآخر عن أنباء اعتزال إحدى الفنانات للفن وارتدائها للحجاب.وأياً كان سبب مثل هذه القرارات سواءً كان اتجاهاً دينياً أو إعطاء غطاء شرعي للفشل في الفن في بعض الحالات أو كرد فعل لمرض كمحاولة - كما يظن البعض- لإرضاء الله أو كان الأمر برمته إرضاءً لزوج جديد يريدَها (أي زوجته) "محجبة" - فإن الأمر يحتاج إلى وقفة - بل أقول وقفات- للتفكير! فللأسف الشديد فإن من يعتزلن الفن لارتداء الحجاب مثل حلا شيحا وغيرها من المعتزلات يحاولن بكل الوسائل تشويه صورة الفن ود

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