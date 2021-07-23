2021/07/23 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت سامسونغ عن مواصفات هاتفها الأحدث من الفئة المتوسطة “M” والذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة لمواصفاته.ويأتي هاتف Galaxy M21 2021 Edition الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، مجهز بشاشة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سامسونغ تعلن عن هاتف بكاميرات ممتازة سعره 130 يورو! المركز الخبري الوطني.

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