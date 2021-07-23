2021/07/23 | 09:45 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تستورد 3 شحنات من لقاح كورونا الصيني) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تستورد 3 شحنات من لقاح كورونا الصيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).