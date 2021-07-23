أسعار الصرف تواصل استقرارها مع قرب انتهاء العطلة

2021/07/23 | 09:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعسجلت الأسواق المحلية، اليوم الجمعة، استقراراً في أسعار صرف الدولار.وبلغ سعر بيع الدولار 148.750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما استقرت أسعار الشراء على 148.250 ديناراً لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ(1460) ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن 1470 ديناراً لكل دولار.

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