استقرار اسعار صرف الدولارفي الاسواق المحلية

2021/07/23 | 09:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت الأسواق المحلية، اليوم الجمعة، استقراراً في أسعار صرف الدولار.وبلغ سعر بيع الدولار 148.750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما استقرت أسعار الشراء على 148.250 ديناراً لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، […]

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