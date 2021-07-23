2021/07/23 | 10:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميحددت محافظة نينوى، اليوم الجمعة، موعد افتتاح مشروعي إعادة تأهيل حمام العليل وشارع الكورنيش في المحافظة، فيما أشارت إلى أن تكلفة المشروعين بلغت أكثر من ملياري دينار عراقي.وذكر مدير بلديات نينوى رعد الحديدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "موعد افتتاح حمام العليل والكورنيش أمام الزائرين سيكون في غضون الـ 5 أشهر المقبلة"، لافتا الى أن "الحمامات في منطقة حمام العليل تعد منتجعا صحيا واستثماريا وسياحيا وجزءا مهما من سياحة المحافظة والعراق أجمع".وأضاف، أن "المنطقة السياحية توقفت لسنوات نتيجة اجتياح عصابات داعش الارهابية المحافظة"، مبينا أن "الحكومة المحلية أوعزت لاعادة تلك المنطقة من جديد".وأوضح أن "التكلفة الاجمالية لاعادة تأهيل حمام العليل والكورنيش تصل الى اكثر من ملياري دينار عراقي، بواقع 600 مليون دينار لحمام العليل ومليار و500 مليون دينار لشارع الكورنيش".وأشار إلى أنه "تم تخصيص الاموال من تنمية الأقاليم لعام 2019، واعداد كشوفات لتلك المنطقة السياحية"، لافتا الى أنه "تم تنفيذ المشروع حسب التصاميم والمعطيات الصحيحة، مع اخذ كل الاعتبارات الفنية فضلا عن معالجة كل الثغرات التي كانت سابقا تحدث خلال عمليات التشغيل".وبين أنه "تمت معالجة الأرضية واحواض الغطس، ونقاط الماخذ الرئيسة على حوض نهر دجلة"، منوها بأن "البنى التحتية تم اصلاحها وانجازها من جميع الجوانب، اضافة الى عزل الحمامات النسائية عن الرجالية بنفس المساحة والعدد والتصميم فضلا عن تأهيل الحدائق والشارع الرئيس".وأكد أنه "تم ايقاف العمل بالمشروع لوجود رؤية لدى المحافظة هي أن يتم تأهيل شارع الكورونيش ليكون جزءا سياحيا حقيقيا للمشروع"، مشيرا الى أن "مياه التصريف تم ابعادها عن المشروع باعتبارها تحتوي على رائحة كبيرتية قد تؤثر على السائحين".وذكر أن "الكوادر الهندسية بالتعاون مع جامعة الموصل عالجت جيمع ثغرات المشروع بطريقة مثالية وسليمة أمام السائحين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى تحدد موعد افتتاح حمام العليل وشارع الكورنيش) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى تحدد موعد افتتاح حمام العليل وشارع الكورنيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).