تعرف على كيفية التخلص من الشخير؟

2021/07/23 | 10:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الشخير شائع جدًا ويعاني منه نحو 57٪ من الرجال البالغين و40٪ من النساء البالغات.في حالات نادرة، يكون الشخير هادئًا وغير ظاهر تقريبًا، ولكن في معظم الحالات يكون مرتفعًا وغير محبب لكل من الشخص الذي يشخر ومن حوله.لحسن الحظ، يمكن علاج الشخير.هناك عدة طرق للقيام بذلك.يتحدث موقع “ريدوس” الروسي عن […]

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