تحديد موعد افتتاح حمام العليل وشارع الكورنيش في نينوى

2021/07/23 | 10:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حددت محافظة نينوى، اليوم الجمعة، موعد افتتاح مشروعي إعادة تأهيل حمام العليل وشارع الكورنيش في المحافظة.وذكر مدير بلديات نينوى رعد الحديدي، أن “موعد افتتاح حمام العليل والكورنيش أمام الزائرين سيكون في غضون الـ 5 أشهر المقبلة”.

واشار الى أن “الحمامات في منطقة حمام العليل تعد منتجعا صحيا واستثماريا وسياحيا وجزءا مهما من سياحة المحافظة والعراق أجمع”.

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