2021/07/23 | 10:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت هيئة الانواء الجوية يوم الجمعة الى تراجع طفيف في درجات الحرارة وبشكل نسبي خلال اليومين المقبلين.

وذكرت الهيئة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الحالة الجوية لهذا اليوم الجمعة والأيام التي تليه كالاتي:

PUKmedia

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